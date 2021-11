अमेरिकी राजदूत का हिंदू प्रेम! मनाते हैं दिवाली और छठ, हाथ पर बनवाया है 'ऊं' का टैटू

काठमांडू: नेपाल में अमेरिकी राजदूत रैंडी बेरी (Randy Berry) हाल ही में चर्चाओं में बन हुए हैं. इनके चर्चा में बने रहने का कारण इनका भारतीय संस्कृति से लगाव है. ऐसा तब है जब अमेरिका और नेपाल के बीच कूटनीतिक संबंध कोई खास अच्छी स्थिति में नहीं हैं.

नेपाल एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है. ऐसे में वहां हर हिंदू त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं. ऐसे में अमेरिकी राजदूत हर स्थानीय त्योहार पर बधाई देते हैं. सिर्फ बधाई ही नहीं बेरी तो दूतावास के कर्मचारियों के साथ स्थानीय उत्सव और त्योहारों में शामिल भी होते हैं. वे त्योहारों की तस्वीरों को अक्सर ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं. उनकी इन्हीं आदतों की वजह से वह नेपाल में आम लोगों के बीच काफी चर्चित हैं.

अभी कुछ ही दिनों पहले बीते छठ पर्व को भी रैंडी बेरी ने बड़े धूमधाम से मनाया था. बेरी जनकपुर में एक छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए थे और सभी पांरपरिक रीति-रिवाजों में बढ़चढ़ कर आगे थे. इससे कुछ दिनों पहले उन्होंने दीप जलाकर और रंगोली बनाकर अमेरिकी दूतावास में दिवाली और दशहरा भी बनाया था. नेपाल की सत्ता में चीन का दख्ल ज्यादा होने की वजह से अमेरिका से नेपाल के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं हैं. ऐसे में अमेरिकी राजदूत रैंडी बेरी का काम देश में दिल जीतने का काम कर रहा है.

To me, Tihar is celebrating togetherness. दिपावली २०७८को धेरै धेरै शुभकामना। The U.S. mission family came together to share our Tihar wishes by creating a Mandala at the Embassy. What does your Rangoli look like? #HappyTihar @USEmbassyNepal @USAIDNepal pic.twitter.com/oJ2qACEv6p

— Ambassador Randy Berry (@USAmbNepal) November 4, 2021