Holi 2023: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव, सफर करने से पहले पढ़ें ये जरूरी खबर

डीएमआरसी ने एक बयान में कहा, सभी मेट्रो सेवाएं आठ मार्च (बुधवार) को होली के अवसर पर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी, वहीं राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय के बीच येलो लाइन (लाइन-2 यानी समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर) का एक हिस्सा निर्धारित रखरखाव कार्य के लिए आठ मार्च को परिचालन अवधि के अंत तक बंद रहेगा.

हुडा सिटी सेंटर की तरफ से येलो लाइन का इस्तेमाल करने वाले यात्री सिर्फ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन तक ही सफर कर सकेंगे. इसी तरह, येलो लाइन के दूसरे छोर (समयपुर बादली) से यात्रा करने वाले यात्री केवल राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक ही जा सकेंगे. डीएमआरसी ने यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी.

While all Metro services will start from 2:30 pm on 8th March (Wednesday) on account of Holi, one section between Rajiv Chowk & Central Secretariat on Yellow Line will continue to remain closed till the end of operational hours on 8th March 2023 for scheduled maintenance work.

March 7, 2023