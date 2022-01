इंडिया गेट पर नेताजी का महासम्मान! PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण

नई दिल्ली: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी इंडिया गेट परिसर में होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं. पीएम मोदी ने शुक्रवार को ही ऐलान किया था कि देश के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस के प्रति आभार के प्रतीक के रूप में इंडिया गेट पर उनकी ग्रेनाइट की एक प्रतिमा लगाई जाएगी. उन्होंने ट्वीट किया था कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक उस जगह पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी. इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नेता जी कि ये प्रतिमा करोड़ों लोगों को प्रेरित करेगी. उन्होंने कहा कि नेताजी का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता.

पीएम मोदी ने सुबह दी श्रद्धांजलि

सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।

I bow to Netaji Subhas Chandra Bose on his Jayanti. Every Indian is proud of his monumental contribution to our nation. pic.twitter.com/Ska0u301Nv

— Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2022