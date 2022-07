Twitter Account Ban in India: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर को भारत सरकार ने इस साल 1122 Twitter URL बंद करने के लिये कहा. इस बात का खुलासा लोकसभा में एक लिखित जवाब में हुआ. सरकार की तरफ से सदन के सामने ट्विटर से जुड़े सवालों का जवाब दिया गया.

लोकसभा में पूछा गया था सवाल

लोकसभा में कार्यवाही के दौरान सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने सवाल किया था कि क्या सरकार ने ट्विटर से किसी अकाउंट को बंद करने का अनुरोध किया है. अगर हां तो इसका डेटा क्या है और 2014 से अब तक ट्विटर पर बंद किए गए अकाउंट की संख्या कितनी है? उन्होंने आगे पूछा कि क्या ट्विटर द्वारा बंद किए गए अकाउंट को 2014 से हैंडल किया जा रहा है? आखिर इन अकाउंट को बंद करने की वजह क्या है?

IT मंत्री ने दिया जवाब

सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के सवाल का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लिखित जवाब दिया. उन्होंने बताया कि सरकार ने इस साल ट्वीटर को 1122 Twitter URL बंद करने के लिए कहा. पिछले साल 2851 ट्विटर अकाउंट बंद किए गए.

साल बंद अकाउंट 2014 8 2015 15 2016 194 2017 588 2018 225 2019 1041 2020 2851 2021 2851 2022 1122 (जून तक)

क्यों किए अकाउंट डिलीट?

इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सेफ और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए सरकार के उद्देश्य के अनुरूप IT मंत्रालय ने IT एक्ट, 2000 की धारा 69 A के तहत ट्विटर अकाउंट सहित URL को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी किए. उन्होंने बताया कि IT मंत्रालय ट्विटर द्वारा सस्पेंड किए गए अकाउंट का डेटा का रखरखाव नहीं करता.

