Triple Talaq: मौसेरे भाई संग बीवी का रेप कर दिया 'तीन तलाक', जमकर पीटा; अब पुलिस ने किया ऐसा हाल

Triple Talaq After Gang Rape In UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोंडा (Gonda) से एक दरिंदगी का मामला सामने आया है. दरअसल यहां एक पति ने पहले कथित रूप से अपने मौसेरे भाई के साथ मिलकर अपनी बीवी का गैंगरेप किया और बाद में उसको तीन तलाक (Triple Talaq) दे दिया. घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके मौसेरे भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस को जैसे ही तीन तलाक और गैंगरेप के इस मामले की जानकारी मिली, वो एक्शन में आ गई और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक्शन लिया.

आरोपी पति को पुलिस ने किया अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति और उसके मौसेरे भाई के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है. आरोपी पति से पूछताछ की जा रही है.

बीवी के साथ मारपीट करता था आरोपी

एसपी आकाश तोमर ने बताया कि गोंडा की रहने वाली एक युवती का निकाह लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद अदनान के साथ हुआ था. मोहम्मद अदनान दहेज का लालची था और दहेज देने की मांग करता था. इसको लेकर वो आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था. इससे परेशान होकर पत्नी ससुराल से चली आई थी और काफी दिनों से अपने मायके में रह रही थी.

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

एक दिन मौका पाकर मोहम्मद अदनान अपने मौसेरे भाई के साथ पत्नी के मायके आया और उसे अकेली पाकर दोनों ने उससे गैंगरेप किया. विरोध करने पर उसे मारा-पीटा और तीन बार तलाक बोलकर तीन तलाक दे दिया. इसके बाद वह लखनऊ चला गया.

एसपी ने बताया कि पीड़िता ने बुधवार को इंसाफ की गुहार लगाई थी. एसपी के निर्देश पर थाने में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर गुरुवार की देर शाम आरोपी मोहम्मद अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके मौसेरे भाई की तलाश की जा रही है.

(इनपुट- भाषा)

