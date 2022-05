IAS दंपति का हुआ 3500 km दूर ट्रांसफर, कुत्ता कहां जाएगा? Twitter आई MEME की बाढ़

IAS Couple Sanjeev Khirwar And Rinku Dugga: IAS दंपति संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा का ट्रांसफर इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में है. क्योंकि अब पति संजीव खिरवार को जहां लद्दाख भेजा गया है, वहीं उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा को अरुणाचल प्रदेश का ट्रांसफर दिया गया है. ये IAS पति-पत्नी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम (Thyagraj Stadium) में अपने कुत्ता के घुमाने को लेकर विवादों में आए थे. जिसके बाद अब ट्रांसफर के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इनके VIP कुत्ते को लेकर MEME शेयर कर रहे हैं. इसलिए अब ट्विटर पर #DogWalkingIAS ट्रेंड कर रहा है

मैं यहां, तू वहां... और IAS का कुत्ता कहां?

इस 3500 km दूर ट्रांसफर वाली खबर के आते ही लोग IAS दंपति के कुत्ते को लेकर मजे ले रहे हैं. जैसे ही ट्रांसफर की खबर सामने आई सोशल मीडिया पर तरह-तरह के MEME देखने को मिल रहे हैं. इन MEME में यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि अब उनका VIP कुत्ता किसके पास रहेगा वह लद्दाख जाएगा या अरुणाचल प्रदेश? यहां हम आपको इस ट्रांसफर के बाद शेयर हुए कुछ MEME दिखाने जा रहे हैं. इन्हें देखकर आप भी शायद कुत्ते की चिंता करेंगे और अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे.

एक ट्विटर यूजर ने एक कुत्ते की तस्वीर शेयर की और लिखा, 'IAS ऑफिसर का कुत्ता कहां जाएगा?' इसके साथ ही अन्य यूजर ने सवाल किया, 'अब उनके कुत्ते को कौन घुमाएगा?'

#IASOfficer couple's dog will go to Ladakh or Arunachal Pradesh?? (wait for it) pic.twitter.com/1fBY71wG98 — Sakshi (not Joshi) (@OhSakshiSakshi) May 26, 2022

एक अकांउट से MEME शेयर किया गया है जिसमें कहा गया है, 'IAS दंपति का कुत्ता लद्दाख जाएगा या अरुणाचल प्रदेश? ट्विटर पर कई यूजर ने डॉगी को लेकर Mems शेयर किए हैं.'

Both the IAS officer with their kutta in Ladakh & Arunachal Pradesh #IASOfficer pic.twitter.com/4pmFFzBYZi — Ex Bhakt (@exbhakt_) May 26, 2022

क्यों है कुत्ते का इतना चर्चा?

आपको बता दें कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग देने वाले एक कोच ने दावा किया कि पहले वे रात करीब 8.30 बजे तक ट्रेनिंग करते थे. लेकिन अब उनको 7 बजे ही ग्राउंड खाली करने को बोला गया है. वह इसलिए कि IAS संजीव खिरवार इस स्टेडियम में अपने कुत्ते को घुमाने आते हैं. यहां कोच दावा भी किया था कि इस तरह से कुत्ते की वॉक को लेकर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में परेशानी हो रही है.

#IASOfficer going to ladakh with his dog after receiving transfer order#IASCouple pic.twitter.com/d1kbarqqSE — Tweetera (@DoctorrSays) May 27, 2022

सोशल मीडिया और मीडिया में आया विवाद

कोच की शिकायत के बाद मामला सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में छाया रहा था. जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई. अब गुरुवार रात आदेश आया है कि IAS संजीव खिरवार का ट्रांसफर लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में कर दिया.

