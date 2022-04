नई दिल्ली: नवरात्रि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी जिले में नॉन वेज (Non Vej) की दुकानें बंद कराने के फैसले पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बाद नेशनल कान्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि अगर दक्षिण दिल्ली के लिए बहुसंख्यकवाद सही है तो जम्मू-कश्मीर के लिए भी इसे सही होना चाहिए.

During Ramzan we don’t eat between sunrise & sunset. I suppose it’s OK if we ban every non-Muslim resident or tourist from eating in public, especially in the Muslim dominated areas. If majoritarianism is right for South Delhi, it has to be right for J&K. https://t.co/G5VQylmMvB

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 5, 2022