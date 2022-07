Praveen Nettaru murder Case: 'जरूरत पड़ी तो लागू करेंगे UP मॉडल', BJP नेता की हत्या पर कर्नाटक सीएम का बड़ा बयान

Karnataka BJP supporter Murder: दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अगर कर्नाटक में योगी मॉडल को लागू करने की स्थिति पैदा होती है, तो वह किया जाएगा.

परिजनों से मिले सीएम

I said in Mangaluru we'll do everything possible. If need be, if situation says that UP model or something stricter than that (is needed) we'll not hesitate to do it: Karnataka CM Basavaraj Bommai after meeting family of BJP Yuva Morcha worker Praveen Nettaru who was murdered pic.twitter.com/JljbyrzV3X

— ANI (@ANI) July 28, 2022