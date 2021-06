Covid-19 Kit में नहीं शामिल होगी Coronil, IMA ने बताई वजह

देहरादून: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association), उत्तराखंड ने पतंजलि (Patanjali) के प्रस्ताव जिसमें मांग की गई थी कोरोनिल (Coronil Tablet) टेबलेट को कोविड-19 किट (Covid-19 Kit) में शामिल किया जाए, को ठुकरा दिया है. आईएमए (IMA) की तरफ से कहा गया है कि ऐसा करने से आयुर्वेद (Ayurveda) और एलोपैथी (Allopathy) का कॉकटेल बन जाएगा, जो ठीक नहीं है.

आईएमए, उत्तराखंड ने कहा कि कोरोनिल (Coronil) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अप्रूव नहीं किया है और ना ही इसके लिए केंद्र की तरफ से कोई निर्देश दिया गया है. कोरोनिल कोई दवा नहीं है, केवल स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) उसके मेडिसिन होने का दावा करते हैं.

The addition of Coronil with Allopathic drugs shall also amount to mixopathy (cocktail of Ayurveda and Allopathy), which is not permitted as per the rulings of the Supreme Court, and using it would be contempt: Indian Medical Association, Uttarakhand

