Monsoon 2022: इस साल देश में होगी सामान्य बारिश, IMD ने की भविष्यवाणी

IMD Predicts Normal Monsoon Rainfall In 2022: इस साल देश में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में जून से सितंबर माह के बीच 'सामान्य' और काफी अच्छी तरह से वितरित मानसून बारिश (Monsoon Rainfall) होगी. बारिश की मात्रा की बात करें तो +/- 5% की मॉडल त्रुटि के साथ दक्षिण-पश्चिम (ग्रीष्मकालीन) मॉनसून बारिश, लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 99% होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में 'सामान्य से कम' बारिश हो सकती है. लेकिन यह कृषि कार्यों को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि देश के पूरे वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने के अनुमान हैं.

बता दें कि 1971 से 2020 के बीच पूरे देश में मौसमी बारिश का एलपीए 87 सेमी. है. मानसून को सामान्य माना जाता है यदि यह एलपीए के 96 से 104% के बीच होता है. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 'सामान्य' बारिश की संभावना 40%, 'सामान्य से अधिक' की 15% संभावना और 'अधिक' बारिश की 5% संभावना है. मतलब देश में जून से सितंबर के बीच अच्छी बारिश की संभावना 60% है.

IMD introduces new rainfall normal from 1st June 2022. For details visit https://t.co/hrvlO99czV @moes @DDNewslive @ndmaindia @NDRFHQ @airdelhi @PIB_India @DG_PIB pic.twitter.com/F9eQFQdiuI

