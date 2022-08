Weather Update: इस राज्य में आज भारी बारिश का 'रेड अलर्ट', कई जगह सावधान रहने की जरूरत, IMD ने जारी की चेतावनी

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: मानसून (Monsoon) के दूसरे चरण में कई राज्यों में बारिश (Rain) बार फिर आसमानी आफत बनकर सामने आई है. ओड़िशा के ऊपर बने हुए गहरे निम्न दबाव के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी भरी हवाएं उत्तर भारत तक पहुंच रही हैं. इन हवाओं की वजह से 14 अगस्त को दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आदि में बारिश देखने को मिल सकती है.

इस राज्य में रेड अलर्ट

ओडिशा में आज भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बड़ी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं. आज यहां के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना जताई गई है. वहीं केरला (Kerala), तमिलनाडु (Tamilnadu) और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज ग्रीन अलर्ट है यानी आज इन इलाकों में बारिश के आने के आसार न के बराबर हैं.

इन राज्यों में सावधान रहने की जरूरत

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), उत्तराखंड (Uttarakhand), मध्य प्रदेश (MP), छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) के कुछ हिस्सों में आज मौसम विभाग (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट यानी बारिश को लेकर थोड़ा सावधान रहने की चेतावनी जारी की है. वहीं अन्य सभी राज्यों में आज येलो अलर्ट है यानी डरने की कोई जरूरत नहीं है बस मौसम पर नजर रखें और उसका आनंद उठाएं.

Isolated heavy falls and thunderstorm/lightning over East Madhya Pradesh & Chhattisgarh during 13th-15th; Konkan & Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh during 13th-16th; Gujarat Region during 13th-17th; Vidarbha on 14th & 15th; Saurashtra & Kutch on 13th; 16th & 17th Aug pic.twitter.com/VTzIthjcgP

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 13, 2022