Weather Update: ये राज्य हो जाएं सावधान! आज से चार दिन तक कहर ढाएगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: देशभर के कई राज्यों में जारी मॉनसून के दूसरे चरण में भी भारी यानी जमकर बारिश हो रही है. अनुमान से कहीं ज्यादा बारिश होने से केरल (Kerala), कर्नाटक (Karnataka), आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के कुछ इलाकों में हो रही भीषण वर्षा (Heavy Rainfall) ने लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ा दी हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ दिनों के लिए उन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है जहां मध्यम से तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है. वहीं आज 6 अगस्त से सात अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में 6 से 9 अगस्त के दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश (MP) और सौराष्ट्र में 8 और 9 अगस्त को तेज बारिश होगी. इसी तरह छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 7 से 9 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है. तेलंगाना, तटीय और उत्तरी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में 6 से लेकर 9 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं पश्चिमी यूपी (UP) के लिए अगले 48 घंटों यानी 6 और 7 अगस्त के लिए लगातार बारिश का पूर्वानुमान लगाया है.

Significant Weather features dated 05.08.2022

Under the influence of above systems:

o Fairly widespread/widespread rainfall with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning very likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal and 1/10

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 5, 2022