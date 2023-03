IMD Weather Update: दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम में बारिश के साथ गिरेंगे ओले, IMD ने जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने नया मौसम अपडेट जारी करते हुए दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और अन्य उत्तरी और पश्चिमी राज्यों जैसे क्षेत्रों में 23 मार्च से बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की है.

आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों जैसे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और आसपास के अन्य शहरों सहित उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि, आंधी और भारी बारिश हो सकती है.

i) Thunderstorm with hailstorm activity over east India on 21st March, 2023 and significant reduction thereafter.

ii) Fresh spell of rainfall/thunderstorm/hailstorm activity over Northwest India during 23rd-25th March and Central and adjoining eastern India during 24th-25th Mar pic.twitter.com/vyYuh7GT1o

