Impact of Cyclone Yaas: लैंडफॉल के साथ ही तबाही मचाने लगा 'यास', Videos में देखें चक्रवाती तूफान का तांडव

कोलकाता: चक्रवाती तूफान 'यास' (Cyclone Yaas) ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा बंदरगाह के पास तट पर लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है और इसे पूरा होने में करीब 3 घंटे का समय लगेगा. लैंडफॉल के साथ ही चक्रवाती तूफान का तांडव पश्चिम बंगाल और ओडिशा (West Bengal and Odisha) में दिखना शुरू हो गया है.

चक्रवात 'यास' भीषण चक्रवाती तूफान (Cyclone Yaas) में तब्दील हो गया है और इसकी वजह से ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है. इसको लेकर दोनों ही राज्यों के लिए 'रेड कोडेड' चेतावनी जारी की गई है.

पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास (Cyclone Yaas) का तांडव दिखना शुरू हो गया है और पूर्बा मेदिनपुरी के दीघा में तेज हवा और अशांत समुद्री लहरें दिख रही हैं.

At 9.30 am #CycloneYaas is about 30 km south-southeast of Balasore (Odisha). Current intensity of the storm is 130-140 kmph, as per IMD. pic.twitter.com/HLSmtsA1c2

ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में रिहायशी इलाकों में समुद्र के पानी से बाढ़ आ गया है. चक्रवाती तूफान यास के लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है. इसे पूरा होने में करीब 3 घंटे का समय लगेगा.

#WATCH | Odisha: Water from the sea floods the residential areas in Dhamra of Bhadrak district.

The landfall process of #CycloneYaas is continuing. It will take around 3 hours to complete. It is 30 km south-southeast of Balasore at 9:30 am, as per IMD's update. pic.twitter.com/j6JMo2f3sa

— ANI (@ANI) May 26, 2021