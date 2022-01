पुलों की नहीं होती एक्सपायरी डेट, इस कारण होते हैं ढेर सारे एक्सीडेंट: नितिन गडकरी

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के आंकड़ों के अनुसार भारत में सालाना करीब साढ़े चार लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है. अब इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने चौंकाने वाला बयान दिया है और कहा है कि भारत में पुलों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. इस वजह से काफी दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि अब समय आ गया है कि देश को पुलों की एक्सपायरी डेट तय करने पर फैसला करना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि वित्तीय ऑडिट जरूरी है, लेकिन गुणवत्ता ऑडिट और निर्माण की गुणवत्ता का ऑडिट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है.'

In India, there are no expiry dates for bridges and as a result, we have faced many accidents and deaths. I always tell people that financial audit is important but performance audit, quality construction audit is even more important: Union Minister Nitin Gadkari (04.01) pic.twitter.com/nzzjT4yzCd

— ANI (@ANI) January 5, 2022