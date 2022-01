चुनाव से पहले इस राज्य की सरकार ने की बड़ी घोषणा, गौशालाओं के बिजली बिल होंगे माफ

चंडीगढ़: इस साल पंजाब में होने वाले विधान सभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीएम चन्नी ने राज्य में गौशालाओं (Gaushala) के अब तक के पेंडिंग बिलों को माफ करने का फैसला किया है.

इसके साथ ही पंजाब सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं को सोलर सिस्टम लगाने के लिए 5-5 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने कहा कि सभी गौशालाओं को सोलर सिस्टम लगाने के लिए 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे, ताकि आसानी से बिजली उत्पादन किया जा सके.

The Punjab government has decided to waive off pending electricity bills of all 'Gaushalas' in the state. Rs 5 lakhs each will be given to all gaushalas to set up solar systems for electricity: CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/QO9fZwFBsj

