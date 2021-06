जालोर: राजस्‍थान (Rajasthan) में एक दर्दनाक मामला सामने आया है. रविवार को यहां एक बच्‍ची ने पानी न मिलने के कारण तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया. बच्‍ची कड़ी धूप में पैदल पैदल चलकर अपनी नानी के साथ उसके मायके जा रही थी. रास्‍ते में बच्‍ची को प्‍यास लगी और फिर उसकी मौत हो गई. यह मामला जालोर (Jalore) जिले के रानीवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले डुंगरी गांव का है.

रानीवाड़ा तहसील के डूंगरी गांव की निवासी बुजुर्ग महिला सुखीदेवी को सिरोही जिले के मंडार के पास अपने मायके जाना था. 6 जून, रविवार को वह ठंडा मौसम देखकर अपनी 5 साल की नातिन के साथ पैदल ही मायके की ओर चल पड़ी. करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद गर्मी तेज हो गई. बच्‍ची को प्‍यास लगी लेकिन उनके पास पानी नहीं था.

यह भी पढ़ें: Brazil: हॉरर फ्लैट से बचाए गए 7 बच्चे, गंदी हालत और बिना कुछ खाए-पिए थे घर में कैद

तेज गर्मी और प्‍यास से दोनों रास्‍ते में ही गिर गईं. इस दौरान बच्‍ची की मौत हो गई. वहीं महिला बेहोश हो गई. काफी देर बाद एक चरवाहे ने देखा और गांव वालों को इसकी सूचना दी. महिला को पानी पिलाया गया और बाद में उसे अस्‍पताल भेजा गया. महिला ने बताया कि तेज गर्मी के कारण हम दोनों बेहोश होकर गिर गए थे. हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था. थोड़ी देर बाद हल्‍की बूंदाबांदी शुरू हो गई. इस कारण मेरी जान बच गई लेकिन मेरी मासूम नातिन की पहले ही मौत हो गई थी.

Rajasthan: A 5-year-old girl died due to dehydration in Jalore district

The incident took place on Sunday in the Raniwara area. Her grandmother was found lying unconscious next to her. The elderly woman is in better condition now: Prakash Chandra Aggarwal, SDO, Raniwara pic.twitter.com/FsrQvQIf97

— ANI (@ANI) June 8, 2021