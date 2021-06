देश में एक दिन में दी गई Corona Vaccine की रिकॉर्ड 85.16 लाख खुराक, BJP शासित राज्यों ने किया कमाल

नई दिल्ली: देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोराना वैक्सीन (Corona Vaccine) मुफ्त दिए जाने के पहले दिन रिकॉर्ड 86.16 लाख टीका लगाया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड ​​-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के बाद सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुई, जिसके बाद कुल टीकों की संख्या 28.33 करोड़ तक पहुंच गई है.

वैक्सीनेशन अभियान में सभी 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी और एक ही दिन में 15.42 लाख लोगों का टीकाकरण कर लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया. बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में सोमवार को कुल 15 लाख 42 हजार 632 लोगों को वैक्सीन दी गई. राज्य में अब तक (22 जून सुबह 7 बजे) वैक्सीन की 1 करोड़ 67 लाख 08 हजार 36 डोज लगाई जा चुकी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश में सोमवार को कोविड रोधी टीके की रिकॉर्ड संख्या में खुराक लगाए जाने को 'हर्षित करने वाला' कार्य करार दिया और कहा कि महामारी से लड़ाई में टीका सबसे मजबूत हथियार है. उन्होंने कहा, 'रिकॉर्ड संख्या में हुआ टीकाकरण हर्षित करने वाला है. कोविड-19 से लड़ाई में टीका हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है. जिन लोगों का टीकाकरण हुआ, उन्हें बधाई और अग्रिम पंक्ति के वे सभी कर्मी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने इतने लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की. वेल डन इंडिया!'

मध्य प्रदेश के अलावा अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों ने भी कमाल किया और रिकॉर्डतोड़ वैक्सीनेशन (Record Vaccination) में अपना योगदान दिया. सोमवार को कर्नाटक में 1067734, उत्तर प्रदेश में 674546, गुजरात में 502173, हरियाणा में 472659, बिहार में 470352 और असम में 330707 लोगों को वैक्सीन दी गई.

कोविड ​-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के पहले दिन वैक्सीन लगाने में महाराष्ट्र (Maharashtra) और दिल्ली (Delhi) पीछे रह गए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में सोमवार को 378945 लोगों को वैक्सीन दी गई, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 76216 लोगों को ही टीका लगाया जा सका. इसके अलावा राजस्थान में 430439, तमिलनाडु में 328321, पश्चिम बंगाल में 317991, ओडिशा में 280106 और केरल में 261201 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है.

वैक्सीनेशन की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'एक दिन में भारत में 84 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया. दिल्ली में वैक्सीन की 11 लाख डोज उपलब्ध होने के बावजूद सिर्फ 76259 लोगों को ही वैक्सीन दी गई. क्यों? दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, केजरीवाल जी पंजाब में अपनी पार्टी के लिए एक सिख सीएम चेहरे की तलाश में व्यस्त हैं.'

