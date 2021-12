देशभर में 1 दिन में बढ़े 43% कोरोना केस, सामने आए 13,154 नए मामले

नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है. पिछले 24 घंटे में 13,154 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं. दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1% (Delhi Covid Positivity Rate) को पार कर गई है. जो बुधवार की तुलना में 43% अधिक है. कल देश में 9 हजार से कुछ ज्यादा मामले दर्ज हुए थे. वहीं, पिछले 24 घंटे में 268 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है.

भारत की ओमिक्रॉन टैली (Omicron Tally) भी तेजी से बढ़ रही है. देश में इस वक्त ओमिक्रॉन के 961 मामले हैं. जिसमें दिल्ली में ओमिक्रॉन के 263 केस और महाराष्ट्र (Maharashtra) में Omicron के 252 मामले दर्ज हो चुके हैं.

