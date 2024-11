India China Border: ये इलाका हमारा है! देपसांग में फिर गूंजने लगी भारतीय सैनिकों के बूटों की आवाज, सहमा चीन

Indian Army News: भारतीय सेना ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में गश्त वाले स्थानों में से एक स्थान पर सफलतापूर्वक गश्त की. कुछ दिन पहले ही भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले दो स्थानों-डेमचोक और देपसांग से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की थी. डेमचोक में गश्त सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के एक दिन बाद शुक्रवार को शुरू हुई.

देपसांग में भारतीय सेना ने शुरू की पैट्रोलिंग

लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने X पर पोस्ट किया, 'भारतीय और चीनी पक्षों के बीच देपसांग और डेमचोक में गश्त फिर से शुरू करने और सैनिकों की वापसी के लिए सहमति बनने के बाद, आज देपसांग में गश्ती स्थलों में से एक पर भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक गश्त की. यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है.'

Following the consensus reached between the Indian and Chinese Side for disengagement and resumption of patrolling in Depsang and Demchok, the Indian Army patrol to one of the patrolling points in Depsang was successfully conducted today. This is yet another positive step towards… pic.twitter.com/iJrt6Hcd9z

