कोरोना वायरस के खिलाप जंग में सामने आई भारतीय नौ सेना, बना दिया सबसे सस्ता उपकरण

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ आम नागरिकों के जंग में अब भारतीय नौसेना भी साथ आ गई है. कोरोना वायरस (Corona Virus) के लिए सबसे अहम बुखार की जांच के लिए सेना ने एक नया टेंपरेचर सेंसर (Temperature Sensor) मशीन तैयार किया है. काम तो बखूबी करता ही है साथ इसकी कीमतें इतनी कम है कि कोई भी आम नागरिक इसे खरीद सकता है.

मात्र 1 हजार रुपये है नए मशीन की कीमत

भारतीय नौसेना ने घोषणा की है उन्होने शरीर का तापमान नापने के लिए सबसे सस्ता इंफ्रारेड तकनीक वाला टेंपरेचर सेंसर मशीन इजाद किया है. इससे किसी भी व्यक्ति को बिना छुए उसके शरीर के तापमान को मापा जा सकता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इस मशीन की कीमत मात्र 1 हजार रुपये है.

Naval Dockyard, Mumbai has designed & developed its own handheld infrared-based temperature sensor. The instrument has been manufactured under Rs. 1000, through in-house resources (which is a fraction of the cost of the temperature guns in the market): Indian Navy pic.twitter.com/aDgcXxKLcF

— ANI (@ANI) April 2, 2020