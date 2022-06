Indian Railways Kavach: 'कवच' लगाएगा रेल हादसों पर लगाम, स्टार्टअप से रेलवे होगा और एडवांस; यहां जानें पूरी तैयारी

Indian Railways introducing Kavach: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मजबूत तंत्र तैयार करने में जुटा हुआ है. रेलवे में तकनीक को और एडवांस करने के लिए लंबे समय से काम चल रहा है. इस क्रम में 'कवच' ऐसी पहल है जो रेल हादसों पर लगाम लगाएगी. इस सिक्योरिटी सिस्टम को भारतीय रेलवे के 3000 किमी. के दायरे में फैलाएगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि शुरुआती बजट में इसे 2000 किमी. की रेंज में फैलाने की तैयारी थी. अब रेलवे ने इसका दायरा बढ़ाते हुए इस सिस्टम को 3000 किमी. तक फैलाने की तैयारी पूरी कर ली है.

रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप पहल के तहत हमने रेलवे की समस्याओं के समाधान के लिए स्टार्टअप शुरू करने की योजना बनाई है. शुरुआती चरण में इसके लिए 40 से 50 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है. बाद मं जैसे-जैसे समस्याओं का समाधान होता जाएगा, वैसे-वैसे बजट को बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कवच को लेकर कहा कि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है.

Loop-line crossing test done.

Kavach automatically restricts the speed to 30 kmph (allowed speed) while crossing/entering loop-line. #BharatKaKavach pic.twitter.com/SHDOyaE39u

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 4, 2022