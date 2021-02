Jugaad Technique से विदेशी शख्स ने बाइक को बना दिया JCB, आनंद महिंद्रा ने फोटो शेयर कर कही ये बात

नई दिल्ली: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर कुछ फनी फोटोज व वीडियोज शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक फोटो शेयर की, जिसमें एक शख्स ने जुगाड़ तकनीक (Jugaad Technique) से बाइक को जेसीबी (JCB) की तरह मिट्टी खोदने वाली मशीन बना दिया.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने फोटो शेयर करते हुए बताया कि यह तस्वीर अमेरिका की है, जो उनके किसी दोस्त ने भेजी है. अमेरिकी शख्स द्वारा बाइक को जेसीबी (JCB) की तरह मिट्टी खोदने वाली मशीन बनाने पर आनंद महिंद्रा ने भारत के जुगाड़ चैंपियन वाला टाइटल खो देने का डर भी जताया.

लाइव टीवी

आनंद महिंद्रा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अमेरिका के एक दोस्त ने यह फोटो भेजी है. हमारे 'जुगाड़' चैंपियन होने पर खतरा मंडरा रहा है. एक बाइक में महिंद्रा लोडर जोड़ा गया है, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा. इस मशीन को काम करते देखने की इच्छा है, लेकिन इसके लिए उसे यहां लाना होगा.'

Forwarded to me by a friend in the U.S. we may be in danger of losing our title of ‘Jugaad’ champions!

This gent seems to have hooked a Mahindra loader attachment to his bike! Need to see it in action, but it could actually turn out to have applications out here... pic.twitter.com/C5y0MC87TQ

— anand mahindra (@anandmahindra) February 17, 2021