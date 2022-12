Watch: 'मैं तुम्हारी नौकर नहीं', एयर होस्टेस ने फ्लाइट में तीखी बहस करने वाले यात्री को हड़काया

Indigo Fight Video: तुर्की (Turkey) के इंस्ताबुल (Istanbul) शहर से दिल्ली (Delhi) आ रही एक इंडिगो (Indigo) फ्लाइट में एक पैसेंजर और एयर होस्टेस (Air Hostess) के बीच खाने के ऑप्शन को लेकर तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है. वायरल वीडियो में क्रू और यात्री के बीच बहस होती देखी सकती है, जिसमें क्रू मेंबर यात्री से कह रही है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं. सोशल मीडिया पर लोग इस वायरल वीडियो (Viral Video) पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. हालांकि, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इस मामले का संज्ञान लिया है.

फ्लाइट क्रू और यात्री के बीच तीखी बहस

बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रही इंडिगो फ्लाइट की ये घटना बीते 16 दिसंबर की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में विमान यात्री और एयर होस्टेस के बीच तीखी बहस होती दिख रही है. इस घटना पर रिएक्शन देते हुए एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि वह मामले पर गौर कर रहा है.

The crew also deserve respect. They are taught to maintain their cool and calm, serve people with a smile, even in the most challenging situations. But, that doesn’t mean people can be rude and insult them.

