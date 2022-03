एयरपोर्ट पर IPS अधिकारी को रोका, बैग से क्या निकला जानकर हंस-हंस कर हो जाएंगे लोटपोट

नई दिल्ली: सीनियर आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा (Arun Bothra) के साथ हुई एक रोचक घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral) हो रही है. अरुण बोथरा ओडिशा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं. जयपुर एयरपोर्ट में उनके बैग (Bag) में कुछ ऐसा मिला जिसके कारण उन्हें राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर एंट्री करने से रोक दिया.

एयरपोर्ट पर चेकिंग (Checking) के समय आईपीएस अधिकारी के बैग से हरी मटर (Green Peas) निकलीं. हरी मटर से भरा बैग देखकर वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह गए. अरुण बोथरा ने इसकी एक फोटो अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल पर शेयर की है. बता दें कि ये फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गई है.

Security staff at Jaipur airport asked to open my handbag pic.twitter.com/kxJUB5S3HZ

— Arun Bothra (@arunbothra) March 16, 2022