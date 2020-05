IRCTC ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को दी चेतावनी, कही ये जरूरी बात

नई दिल्ली: दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर जारी है. देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते मामलों के बीच आईआरसीटीसी ने लोगों को चेतावनी दी है. आईआरसीटीसी ने सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म या इससे अलग बात कहने वालों पर विश्वास ना करने की बात कही है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट में लिखा- 'दुनियाभर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू रहेगा. इससे अलग बात कहने वालों पर भरोसा न करें. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का सबसे आसान तरीका कम से कम 4 फीट की दूरी रखना ही है. अपने साथ अपनों को भी प्यार रखते हैं और सुरक्षित रहें.'

#SocialDistancing is going to be a norm in the world post #Covid19. Don't believe anyone who tells you otherwise. Staying a minimum of 4ft apart is one of the easiest ways to stop the #virus in the tracks & keep your loved ones and yourself #safe #AvoidRumoursKnowFacts #StaySafe

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 9, 2020