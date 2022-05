Sidhu Met Mann: पंजाब के CM भगवंत मान से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, सियासी अटकलें तेज

Navjot Singh Sidhu Met Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की. दोनों नेता एक-दूसरे को पहले से भलिभांति जानते हैं. कई दिनों से सिद्धू और मान की मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाओं ने जोर पकड़ा था. इन चर्चाओं पर सिद्धू रविवार को यह ट्वीट करते हुए विराम लगा दिया था कि वो सोमवार को सीएम भगवंत मान से मुलाकात करेंगे.

क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिद्धू ने रविवार को ट्वीट किया था, 'पंजाब की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के मामलों पर चर्चा करने के लिए कल (सोमवार) शाम 5.15 बजे चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान से मुलाकात करूंगा... पंजाब का पुनरुत्थान केवल एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है.'

Will meet CM @BhagwantMann tomorrow at 5:15 PM in Chandigarh to discuss matters regarding the revival of Punjab’s economy . . . Punjab’s Resurrection is only possible with an honest collective effort . . .

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 8, 2022