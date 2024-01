India Maldives: भारत के साथ मिलकर मालदीव की अकड़ ढीली करेगा इजरायल, लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने के लिए करने जा रहा ये काम

Israel on Lakshadweep Against Maldives: चीनी आकाओं के इशारे पर अपने सबसे बड़े मददगार भारत के खिलाफ आग उगल रहे मालदीव की अकड़ ढीली करने का काम शुरू हो गया है. पीएम मोदी पर मुइज्जू सरकार के 3 मंत्रियों की अभद्र टिप्पणी पर सोशल मीडिया में बॉयकॉट मालदीव का अभियान तेजी से जोर पकड़ा रहा है. इसके चलते सैकड़ों लोग अब तक मालदीव ट्रिप को कैंसल करने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे पर्यटन पर आधारित वहां की इकोनॉमी के ढ़हने का खतरा बढ़ गया है. अब इजरायल भी मालदीव की अक्ल ठिकाने के लिए भारत के साथ खड़ा हो गया है. इजरायल के दूतावास की ओर से लक्षदीप में टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक ऐसी बड़ी घोषणा की गई, जिससे मालदीव बुरी तरह हिल जाएगा.

9 जनवरी से प्रोजेक्ट पर काम

इजरायल दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 'हम भारत सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप में थे. भारत सरकार ने लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करवाने के लिए समुद्र के खारे पाने को मीठे पाने में बदलने की तकनीक लक्षद्वीप में लगाने का आग्रह किया था. हम इस प्रोजेक्ट पर 9 जनवरी यानी मंगलवार से काम शुरू करने वाले हैं.'

We were in #Lakshadweep last year upon the federal government's request to initiate the desalination program.

Israel is ready to commence working on this project tomorrow.

For those who are yet to witness the pristine and majestic underwater beauty of #lakshadweepislands, here… pic.twitter.com/bmfDWdFMEq

