मीडिया हाउस पर छापों को लेकर IT डिपार्टमेंट की सफाई, खबरें बदलवाने के आरोपों का किया खंडन

नई दिल्ली: मीडिया समूहों पर आयकर के छापों को लेकर आ रही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने खंडन किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है, 'मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ITDept के अधिकारी एक पब्लिकेशन हाउस के ऑफिसों की तलाशी के दौरान खबरों में बदलाव का सुझाव दे रहे थे और संपादकीय निर्णय ले रहे थे. ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं और ITDep द्वारा स्पष्ट रूप से इनका खंडन जाता है.'

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने कहा है, 'विभाग के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जांच दल ने सिर्फ कर चोरी से जुड़े समूह के वित्तीय लेन-देन की जांच की. इसके साथ ही ओम गौर द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया है. IT डिपार्टमेंट ने कहा है, 'लगाए जा रहे आरोपों का कोई आधार नहीं है और वास्तव में ये प्रेरित लगते हैं.'

Certain allegations have appeared in some sections of media that ITDept officials were suggesting changes in stories &taking editorial decisions during their search on offices of a certain publication.These allegations are absolutely false &are categorically denied by ITDept(1/3)

