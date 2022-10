Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने छापेमारी कर बरामद किया विस्फोटक

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. जम्मू-कश्मीर के कठुआ इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है. सुरक्षाबलों ने 3 IED और 3 स्टिक बम बरामद किए. सुरक्षाबलों ने जैश आतंकी जाकिर हुसैन भट को गिरफ्तार किया था. उससे पूछताछ के बाद इलाके नें छापेमारी की गई, जहां ये विस्फोटक बरामद हुआ. सुरक्षाबल अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

जैश आतंकी जाकिर से पूछताछ के बाद छापेमारी

इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने कहा कि सुरक्षाबलों मे ये एक्शन जैश आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट से पूछताछ के बाद किया. बता दें कि उधमपुर ब्लास्ट के बाद सतर्क जिला पुलिस ने बिलावर के मलाड निवासी जाकिर को पकड़ा था.

Kathua Police today recovered 3 IEDs and 3 sticky bombs on the disclosure of arrested Jaish terrorist Zakir Hussain Bhat. Further investigation into the case is going on: ADGP Jammu Mukesh Singh

(File Pic) pic.twitter.com/pkYuLuUjgD

— ANI (@ANI) October 8, 2022