बदल गई तारीख, अब इस दिन आयोजित होंगी JEE Main के 4th चरण की परीक्षा

नई दिल्ली: जेईई मेन 2021 (JEE Main Exam 2021) के तीसरे और चौथे चरण के एग्जाम के बीच 4 सप्ताह का गैप कर दिया गया है. स्टूडेंट्स की मांग पर विचार करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा की है. यानी अब जेईई मेन के चौथे चरण की परीक्षा 26, 27 और 31 अगस्त के अलावा 1 और 2 सितंबर को होगी.

In view of the persistent demand from the student community and to enable the candidates to maximise their performance, the @DG_NTA has been advised to provide a gap of four weeks between session 3 and session 4 of the JEE(Main) 2021 Exam.

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 15, 2021