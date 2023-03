Jet Airways के CEO ने की भारतीय और दुबई मेट्रो स्टेशनों की तुलना, ट्विटर यूजर्स ने लगा दी क्लास

कपूर ने लिखा, ‘बैंगलोर, गुड़गांव, कोलकाता … हमारे ओवरग्राउंड / ओवरहेड मेट्रो स्टेशन इस तरह की कलाहीन कंक्रीट की आईसोर्स क्यों हैं? बैंगलोर (बाएं) की तुलना में दुबई (दाएं) पर एक नजर डालें.और यह दुबई स्टेशन शायद 10 साल पहले बनाया गया था!’ हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को उनकी यह टिप्पणी पसंद नहीं आई और उन्होंने आलोचना भी की.

एक उपयोगकर्ता ने कपूर की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'उन लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया जो अपने देश की सराहना नहीं करते हैं.' जबकि दूसरे ने कहा, 'ट्रांजिट को सुंदर नहीं होना चाहिए.यदि आपने शहरीकरण और शहर नियोजन पर अधिक पढ़ा है तो आप दुबई की फिर कभी तारीफ नहीं करेंगे .वह शहर अर्बन प्लानिंग का एक दुःस्वप्न है.जिस तरह से इसे स्थापित किया गया है, तर्क के लिए सीमा रेखा आक्रामक है.'

कई लोगों ने अपनी बात साबित करने के लिए देश भर के कई मेट्रो स्टेशनों की खूबसूरत और अच्छी तरह से डिजाइन की गई कई तस्वीरें भी साझा कीं.

Bangalore metro has amazing artwork on the walls. They let artists paint the walls later on.

Case in point, church street metro:

