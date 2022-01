4 साल से बिस्तर पर पड़ा था लकवे का मरीज, कोरोना वैक्सीन लगते ही उठकर चल दिया

नई दिल्ली: कोरोना (Covid-19) की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देशभर में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन (Vaccination) किया जा रहा है. ऐसे में कोरोना वैक्सीन से जुड़ा हुआ एक अजीबोगरीब मामला झारखंड (Jharkhand) से सामने आया है, जहां लकवा (Paralysis) के एक मरीज को कोरोना वैक्सीन लगाई गई. दूसरे ही दिन वो उठकर चलने लगा. ये देखकर सब हैरान रह गए कि 4 साल से बिस्तर पर पड़ा लकवे का मरीज अचानक कैसे ठीक हो गया. आपको बता दें कि पहले भी कोरोना वैक्सीन से लकवे के मरीजों के ठीक होने की खबर सामने आई हैं.

जानकारी के अनुसार, ये मामला झारखंड के बोकारो के सलगाडीह गांव का है. इस गांव के 55 साल के दुलारचंद मुंडा पिछले चार साल से बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे. लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज से ही वो बिल्कुल ठीक हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी.

ये भी पढ़ें: जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, जारी की BSP उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

दुलारचंद ने बताया कि 'इस वैक्सीन को लगाकर मैं बहुत ही खुश हूं. 4 जनवरी को वैक्सीन लेने के बाद से मेरे पैरों में गति आ गई है.' उनके बारे में जानकारी है कि एक सड़क हादसे के बाद से वो ना तो चल पाते थे और ना ही बोल ही पाते थे. इस चमत्कारी घटना को देखने के बाद बोकारो के डॉक्टर भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों को इसपर रिसर्च करना होगा.

Jharkhand | Dularchand from Salgadih village in Bokaro who was bedridden for about 4 years due to paralysis claims to have recovered after taking a Covishield dose. "Glad to have taken this vaccine. Ther is movement in my legs since taking the vaccine on January 4," he claims pic.twitter.com/6oHuH6kq6s

— ANI (@ANI) January 14, 2022