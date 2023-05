Central Govt Ordinance: अध्यादेश को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, बताया क्या होगा अगला कदम; BJP ने दिया जवाब

सीएम केजरीवाल का आरोप

राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रही थी. केजरीवाल ने आगे कहा कि यह किसी भद्दे मजाक की तरह है जो जनतंत्र के साथ हुआ है. सवा महीने बाद कोर्ट खुलेगी और हम भी जानते हैं. इस अध्यादेश का क्या होगा और वह लोग भी जानते हैं. क्या ये अध्यादेश सिर्फ सवा महीने के लिए लाया गया है?

#WATCH | They were waiting for the Supreme Court to be closed for summer vacations. They waited because they know this ordinance is illegal. They know it will not stand in the court for 5 minutes. When SC opens on July 1, we will challenge it: Delhi CM Arvind Kejriwal on the… pic.twitter.com/o29Ygb7f7Q

