17 साल की लड़की ने यूट्यूब देखकर घर पर ही दिया बच्‍चे को जन्‍म, पैरेंट्स को भी पता नहीं चला

Girl gives Birth with help of YouTube Videos: 17 साल की गर्भवती लड़की ने घर में ही यूट्यूब वीडियो देखकर बच्चे को जन्म दिया और इस बात की जानकारी उसके माता-पिता को भी नहीं थी.