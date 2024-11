केरल में बीच सड़क पर झगड़ा, एंबुलेंस आई तो हट गए, जाते ही फिर शुरू हो गई हाथापाई; देखें वीडियो

Kerala News: केरल गजब है! यहां सड़क पर झगड़ा भी होता है तो सिविक सेंस का पूरा ध्यान रखा जाता है. शनिवार को, कालीकट जिले में बीच सड़क पर कुछ लोग भिड़ गए. नौबत हाथापाई से लेकर पटका-पटकी तक आ गई. तभी वहां एंबुलेंस का सायरन गूंज उठा. एंबुलेंस करीब आते ही दोनों पक्षों ने झगड़ा रोक दिया और एंबुलेंस को रास्ता देने लगे. एंबुलेंस के वहां से जाते ही हाथापाई फिर शुरू हो गई. पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है.

क्या है पूरा मामला

यह घटना कालीकट के एक कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव के दौरान हुई. कांग्रेस पार्टी और उसके एक बगावती धड़े के बीच हिंसक झड़प हो गई. चुनाव के नतीजे आए तो बगावती समूह जीत गया. यह समूह कांग्रेस के पूर्व सदस्यों से बना है और इसे CPI (M) का समर्थन हासिल है. बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर 61 साल से कांग्रेस का कंट्रोल था.

कांग्रेस और दूसरे गुट के लोग बीच सड़क पर ही लड़ने लगी. लेकिन एक एंबुलेंस ने कुछ सेकंड के लिए सीजफायर करा दिया. वीडियो में आप देख सकते है कि कैसे एंबुलेंस के आने पर लोग झगड़ा रोककर रास्ता देने लगे जाते हैं. हालांकि, जैसे ही एंबुलेंस वहां से जाती है, लोग फिर लात-घूसे चलाने लगते हैं.

Don't know what to comment on this...

Two groups fighting - make way for ambulance and then start fighting again.

Somewhere in Kerala

Rcvd from WA pic.twitter.com/aPTVf3KGqP

— D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) November 18, 2024