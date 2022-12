कीर्ति आजाद ने पीएम मोदी की ड्रेस को लेकर कही थी अपमानजनक बात, अब बोले- मुझे माफ कर दो

शिलांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहने गए पारंपरिक पहनावे पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता कीर्ति आजाद ने माफी मांगी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरी बातों का गलत अर्थ निकाला गया. इसके बाद भी मेरी बातों से जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनसे मैं माफी मांगता हूं.

दरअसल, पीएम मोदी 18 दिसंबर को शिलांग के दौरे पर गए थे. इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने खासी पोशाक पहना था, जो कि वहां का पारंपरिक ड्रेस है. इसे जिमफोंग कहा जाता है. कीर्ति आजाद ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ वैसी ही ड्रेस में एक महिला की तस्वीर शेयर की थी.

इस पोस्ट में दोनों तस्वीरों के साथ कीर्ति आजाद ने अपमानजनक बातें भी लिखी थीं, जिस पर विवाद खड़ा हो गया. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मॉवरी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहने गए ड्रेस का मजाक उड़ाना बहुत दुखद है. पीएम जब भी हमारे राज्य का दौरा करते हैं तो पारंपरिक ड्रेस पहनकर उसका सम्मान करते हैं. वो उसे गर्व से धारण करते हैं.’

My recent tweet was misconstrued. It hurt sentiments of the people. To them I say sorry. have immense respect & pride for our diverse cultures. I regret the hurt caused by my unintentional remark. I reiterate my pledge to work to uphold our constitutional values always

