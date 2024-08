OPINION: मेरे प्यारे लखनऊ! तुझे किसकी नजर लगी? अदब के शहर में ये 'लफंगे' कहां से आ गए

Lucknow Rain News: यूपी की राजधानी बनने से पहले ये जीवंत शहर इतिहास में 'अवध' की राजधानी हुआ करता था. लखनऊ को एक बार भी पूरी तबीयत से घूम चुके लोग, इसकी मेहमाननवाजी को भूल नहीं सकते. यहां की हिंदी, हिंदुस्तानी भाषा की सबसे मधुर शैली है फिर भी यहां की 'लखनवी तहजीब' (Lakhnawi Tehzeeb) को न जाने किसकी गंदी नजर लग गई कि राजधानी से आईं कुछ तस्वीरें पूरे शहर को चुल्लूभर पानी में डुबो गईं. यूं तो दो लखनवी कहीं भी अचानक टकरा जाते हैं तो उनकी ज़बान और अंदाज़े-बयां से पूरा लखनऊ शहर फौरन वहीं हाज़िर हो जाता है. बातें चल निकलती हैं तो गुफ़्तगू के दौरान तहजीब के रस में पगा उनका 'संवाद' जिधर भी बढ़ता है, वो सीधे लोगों का दिल छूकर मन मोह लेता है. उसी लखनऊ में कुछ घंटे पहले जो हुआ वो न सिर्फ पूरे शहर बल्कि कभी यहां पर राज करने वाले अवध के नवाब की रूहों को भी दुखी कर गया होगा. तफरीह (मन बह लाने के लिए घूमने) करने की भी तहजीब और कुछ कायदे होते हैं. लेकिन जिस तरह कुछ 'छिछोरों' ने अपने मसखरेपन, लफंगई और हुड़दंगी करतूतों से तमाम मर्यादाएं लांघते हुए पानी से भरी सड़क से गुजर रहे राहगीरों, महिलाओं और बुजुर्गों पर पानी उछाला समझो उसी पानी में उसी समय लखनऊ का नाम डूब गया.

इन लंफंगों की हरकतों का शिकार लोग खुद लजा गए, लेकिन मना करने के बावजूद इन्हें मरदूदों को जरा भी लाज नहीं आई. वो ये भूल गए कि उनकी करतूत से किसी की जान जा सकती है, किसी का मन दुखी हो सकता है. इन बातों की परवाह किए बगैर लंफेगे शरारतों में डूबे रहे और शहर को शर्मसार करते रहे. भले ही शहर में जलजमाव के लिए सिस्टम दोषी हो लेकिन थोड़ी देर की बारिश ने इस शहर की फिजा को बदरंग करने वाले हुड़दंगियों और लफंगों के स्याह चेहरे सबके सामने ला दिए.

WATCH VIDEO

कुछ लफंगों ने राहगीरों से अभद्रता करनी शुरू कर दी. दोपहिया वाहनों पर बैठी महिलाओं से दुर्व्यवहार किया. उन्हें घसीटा और सड़क पर भरे पानी में गिरा दिया. कारों को रोककर जबरन उनके दरवाजे खुलवाए और अंदर पानी फेंका वाइपर तोड़ डाले. विरोध करने वालों से मारपीट की. ये पूरा नजारा था आंबेडकर स्मारक के पास का जहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो पानी से परेशान लोगों की मदद कर रहे थे. लेकिन 2 दर्जन के करीब इन लड़कों ने हुड़दंग किया तो वीडियो वायरल होने पर एफआईआर हुई. हालांकि उस FIR में छेड़खानी का जिक्र तक नहीं था, जबकि ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे लोग गाड़ियां खोलकर पानी डाल रहे थे. एक बाइक पर पीछे की सीट पर लड़की बैठी है वो जिस तरह गिरती है वो किसी का भी खून खौलाने के लिए काफी है. आप भी देखिए वीडियो-

This is Lucknow, Uttar Pradesh.

A woman is groped in broad daylight as she passes by on the pillion seat of a motorbike.

Miscreants are so unafraid that they don't even have even a second thought before touching a woman.

RT this by tagging @Uppolice till these haramis are… pic.twitter.com/pXDOOZRMwa

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) July 31, 2024