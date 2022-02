लता दीदी के निधन पर इस राज्य ने अनोखे अंदाज में दी श्रद्धांजलि, याद में की आधे दिन की छुट्टी की घोषणा

कोलकाता: मशहूर गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के निधन पर शोक जताते हुए पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने उनके सम्मान में सोमवार को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है.

ममता बनर्जी ने कहा कि वह मंगेशकर की आवाज से मंत्रमुग्ध थीं. उन्होंने इस बात का आभार व्यक्त किया कि मंगेशकर ने बंगाल और पूर्वी भारत के कलाकारों को स्नेह दिया.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘मैं देश की महान शख्सियत भारत रत्न लता मंगेशकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं. उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अरबों प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं. वह सचमुच भारत की सुर कोकिला थीं.’

ममता बनर्जी ने कहा, ‘दुनिया भर में उनके सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों की तरह, मैं भी उनकी आवाज और प्रस्तुतिकरण से मंत्रमुग्ध थी और मैं आभारी महसूस करती हूं कि उन्होंने बंगाल और पूर्वी भारत के कलाकारों को स्नेह दिया और संगीत की अपनी शानदार दुनिया के लिए अभिन्न माना.’

I pay my heart-felt tribute to the departed icon of India, Bharatratna Lata Mangeshkar. (1/3)

