आज एक दीया देश के वीर जवानों के नाम, जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश

नई दिल्ली : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देशवासियों को दीपावली (Deepavali) की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं. अपने मंगल संदेश में पीएम ने लिखा कि सभी देशवासियों को त्योहार की हार्दिक मंगलकामनाएं

Wishing everyone a Happy Diwali! May this festival further brightness and happiness. May everyone be prosperous and healthy.

वहीं प्रधानमंत्री ने हर साल की तरह इस बार भी सरहद वाली दिवाली का संदेश दिया था. पीएम ने एक और ट्वीट करके सभी देशवासियों से आज इस पावन पर्व के मौके पर अपने घर और आस-पास एक दिया देश के बहादुर जवानों के नाम भी जलाने की अपील की है.

This Diwali, let us also light a Diya as a #Salute2Soldiers who fearlessly protect our nation. Words can’t do justice to the sense of gratitude we have for our soldiers for their exemplary courage. We are also grateful to the families of those on the borders. pic.twitter.com/UAKqPLvKR8

— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2020