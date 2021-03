Mamata Banerjee Injury Live: हादसे वाली जगह पर पहुंचे DM और SP, मामले की जांच शुरू

11 मार्च 2021, 12:13 बजे

हादसे के समय मौके पर मौजूद छात्र सुमन मैती ने बताया, 'जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) यहां पहुंचीं, तब उनको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और लोग उन्हें घेरकर खड़े हो गए. इस दौरान उन्हें गर्दन और पैर पर चोट लगी. इस दौरान किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया. उनकी कार धीरे-धीरे चल रही थी.'

#WATCH Eyewitness, a student gives an account of incident that happened in Nandigram which CM Banerjee says was an attack on her

Eyewitness Suman Maity: "When CM came here,public gathered around her,at the time she got hurt in her neck& leg, not pushed,car was moving slowly" pic.twitter.com/Xoe0Nct87p

— ANI (@ANI) March 10, 2021