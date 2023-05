Bypolls 2023 Live Update: यूपी की इन सीटों समेत चार राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, सपा ने लगाया ये आरोप

Bye-election 2023 Live Update: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ ही आज उत्तर प्रदेश (UP By poll) की स्वार टांडा (swar tanda by poll) और छानबे विधानसभा सीट के अलावा ओडिशा (Odisha Jharsuguda By poll) और मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव (Sohiong bypoll 2023) की वजह से सियासी पारा हाई है. पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव ( jalandhar lok sabha upchunav) के लिए भी वोटिंग चल रही है. आइए जानते हैं इन उपचुनावों से जुड़ा सियासी अपडेट.