LIVE: दो CM के साथ आज लखीमपुर जाएंगे राहुल गांधी, योगी सरकार ने दौरे को नहीं दी इजाजत

6 अक्टूबर 2021, 07:12 बजे

लखीमपुर की घटना में मरने वाले एक व्यक्ति के परिवार ने पोस्टमार्टम पर संदेह जताया था और फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी. बहराइच डीएम दिनेश चंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी बात मानी और पोस्टमॉर्टम फिर से कराया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो.

Family of a person who died in Lakhimpur incident had raised doubts over post mortem and requested another one. The state government complied and post mortem was done again to ensure it is done impartially and transparently: Dinesh Chandra, Bahraich DM pic.twitter.com/nXad2nA2Ol

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2021