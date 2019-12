LIVE: CAA के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का देशव्यापी प्रदर्शन, पढ़ें पल-पल की अपडेट

19 दिसम्बर 2019, 08:56 बजे

पश्चिम बंगाल के गवर्नर जयदीप धनकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नागरिकता संशोधन एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आंदोलन की राह छोड़ शांति का माहौल बनाएं.

West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar: Now that Supreme Court is seized of challenge to validity of Citizenship (Amenendment) Act 2019&has granted no stay, I appeal all to give up agitational path in interest of peace so that normalcy returns and suffering of people is contained. pic.twitter.com/mu9teNNcqF

— ANI (@ANI) December 19, 2019