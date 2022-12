LIVE | UP By Election Result 2022 : रामपुर विधानसभा उपचुनाव रद्द करने की मांग, SP नेता रामगोपाल यादव ने लिखी EC को चिट्ठी

UP By Election Result 2022 Live Updates: यूपी उप-चुनाव 2022 (UP By Poll 2022) के नतीजे आज घोषित होंगे. यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच था. जनता की कसौटी पर आज कौन सा नेता खरा उतरेगा, ये जानने के लिए इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.