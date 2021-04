Lockdown: Delhi के किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे Platform Ticket , रेलवे ने तत्काल लगाई रोक

नई दिल्ली: कोरोना की रफ्तार को काबू करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में कंप्लीट लॉकडाउन (Lockdown) लागू हो गया है. इसी के चलते रेलवे ने दिल्ली के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकटों (Platform Ticket) की बिक्री पर रोक लगा दी है.

उत्तरी रेलवे के संभागीय प्रबंधन आर एन सिंह ने ट्वीट किया, 'दिल्ली क्षेत्र के नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार आदि प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री रोक दी गई है. अगले आदेश आने तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी ताकि प्लेटफॉर्मों और स्टेशन परिसरों में यात्रियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके.'

Due to surge in COVID’19 cases, Delhi Division of Northern Railway has decided to stop the sale of platform tickets with immediate effect till further orders to regulate the entry of passengers at platforms and station premises.@RailwayNorthern

