Howrah: कोलकाता के बाद अब हावड़ा में कार से मिला करोड़ों का कैश, गाड़ी में सवार 3 विधायक गिरफ्तार

Lots of Cash Recovered at Howrah: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बाद अब हावड़ा में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है. इस बार अन्य राज्यों के कांग्रेस के तीन विधायकों (कांग्रेस विधायक) के पास से पुलिस ने मोटी रकम बरामद की है. किसका पैसा है, कहां ले जाया जा रहा था अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक कैश के बारे में हावड़ा पुलिस के पास पहले से ही सूचना थी. कोलकाता से जामताड़ा तक एक काली कार में भारी मात्रा में कैश की तस्करी की सूचना मिली थी. खबर के आधार पर पंचला व संकरैल थाने की पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से सटे पंचला के रानीहाटी जंक्शन के पास तलाशी अभियान चलाया.

पुलिस को पहले से थी जानकारी

झारखंड विधायक के स्टीकर वाली काली कार को पुलिस ने रोका और उसकी तलाशी ली. कार से नोटों से भरे दो काले बैग बरामद हुए. कार में झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक राजेश कच्चाप, नमन बिक्सल और इरफान अंसारी थे. पुलिस सूत्रों के अनुसार कार में चालक समेत 5 लोग सवार थे. वे अपनी ओर से कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके कि वे इतना कैश कहां और किस मकसद से ले जा रहे थे.

तीनों कांग्रेस विधायक गिरफ्तार

तीनों कांग्रेस विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक इसी दिन वे दमदम हवाई अड्डे पर सड़क मार्ग से झारखंड के लिए निकले थे. उन्हें पूछताछ के लिए पंचला थाने ले जाया गया. नोटों की मात्रा इतनी है कि इसकी गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई. माना जा रहा है कि दोनों बैग में करोड़ों रुपये हैं.

UTTERLY SHOCKING!

Huge amounts of cash recovered from a car of MLA from Jharkhand - intercepted at Howrah.

Apparently, 3 INC MLAs were travelling in the car.

