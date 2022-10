Lumpy virus: नामीबिया से आए चीतों के साथ आया लंपी वायरस? कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया अजीब आरोप

Lumpy virus latest News: मवेशियों में तेजी से फैल रहा लंपी वायरस देश में चिंता का कारण बनता जा रहा है. इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने सोमवार को एक अजीब दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र 'जानबूझकर' नाइजीरिया से चीतों को यहां के जानवरों में लंपी वायरस फैलाने के लिए लाई है. महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह गांठ वाला वायरस नाइजीरिया में लंबे समय से जानवरों में फैलता रहा है और चीतों को भी वहीं से लाया गया है. केंद्र सरकार ने जानबूझकर किसानों के नुकसान के लिए ऐसा किया है.

कांग्रेस का केंद्र पर अजीब आरोप

नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री ने काले कानूनों (कृषि कानूनों) के दौरान किसानों से कभी बात नहीं की, और नामीबिया से चीतों को लाकर वे बदला ले रहे हैं. चीतों के बाद भारत में लंपी वायरस आया. मैंने अपने 55 वर्षों में ऐसी बीमारी नहीं देखी है. इसे जानबूझकर लाया गया है ताकि किसानों को नुकसान हो. यह बीमारी नामीबिया में पहले से मौजूद थी और अब यह भारत में फैल रही है.

#WATCH | "This lumpy virus has been prevailing in Nigeria for a long time and the Cheetahs have also been brought from there. Central government has deliberately done this for the losses of farmers," says Maharashtra Congress chief Nana Patole pic.twitter.com/X3DrkFyMPw

— ANI (@ANI) October 3, 2022