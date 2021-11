घर लौटीं 'मां अन्नपूर्णा', 100 साल पहले चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी मूर्ति

नई दिल्ली. मोदी सरकार के प्रयासों से करीब 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा ( Maa Annapurna Idol) की मूर्ति कनाडा से वापस भारत आ गई है. ये मूर्ति 11 नवंबर यानी गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी. इस मूर्ति में मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर की कटोरी और दूसरे हाथ में चम्मच है. माना जा रहा है 18वीं शताब्दी की ये मूर्ति 1913 में काशी के एक घाट से चुरा ली गई थी, और फिर इसे कनाडा ले जाया गया.

जानकारी के अनुसार मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति कनाडा में एक विश्वविद्यालय में रखी गई थी. इसे वापस लाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही थी. मां अन्नापूर्णा की इस प्राचीन मूर्ति को 15 नवंबर के दिन काशी विश्वनाथ धाम में फिर से स्थापित किया जाएगा. इससे पहले 4 दिनों तक इस मूर्ति को 18 जिलों में दर्शन के लिए रखा जाएगा.

An idol of Maa Annapurna, stolen from Varanasi about 100 years ago and retrieved from Canada recently, will be installed at Kashi Vishwanath Temple on 15th Nov. Govt of India will handover the idol to UP Govt, on 11th Nov at an event in Delhi. pic.twitter.com/QbuFXuMHHD

