CG Politics: रमन सिंह नहीं ये नेता होंगे छत्तीसगढ़ में BJP के CM फेस?प्रदेश अध्यक्ष ने दिया जवाब

श्रीपाल यादव/रायगढ़ : पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के राम विचार नेताम को अगला सीएम (Next CM of Ramvichar Netam) बताये जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव (BJP State President Arun Sao) ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व संसदीय बोर्ड तय करता है. इस बात का निर्णय भी संसदीय बोर्ड करेगा. दरअसल भाजपा प्रदेश में अपनी चुनावी तैयारी के तहत प्रत्येक विधान सभा मे सम्मेलन कर रही है. जिसमें पार्टी के सांसद व विधायकों को जिम्मेदारी सौपी गयी है. इसी कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री रामसेवक पैंकरा (Former minister Ramsevak Pankra), गिरधर गुप्ता सहित अन्य प्रदेश स्तरीय नेता आज से दो दिवसीय खरसिया विधान सभा के विभिन्न गांवों में आयोजित समेलन व कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने पंहुचे हैं.

हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार विफल रही है:भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

खरसिया विधान सभा के ग्राम तिलगी (Village Tilgi of Kharsia Assembly Constituency) से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. वहीं देर शाम खरसिया में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भाजपा कार्यसमिति की बैठक लेंगे व कार्यकर्ताओं से भी भेंट मुलाकात करेंगे. खरसिया विधानसभा प्रवास पर पहुंचे.भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ये चार साल भ्रष्टाचार और कुशासन के रहे हैं. हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार विफल रही है.

कमल खिला कर इतिहास रचेंगे:अरुण साव

सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया है. माफिया का गढ़ बना दिया है. वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने रामविचार नेताम को अगला सीएम कहने के विषय में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व संसदीय बोर्ड तय करता है. इस बात का निर्णय भी संसदीय बोर्ड करेगा. आज तक खरसिया में भाजपा के नहीं जीतने के विषय में अरुण साव ने कहा कि इस बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प कर लिया है कि 2023 में खरसिया विधानसभा में भी कमल खिला कर इतिहास रचेंगे.